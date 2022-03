Wer fehlt voraussichtlich?

Zwickau: Lokotsch (Rote Karte), M. Jansen (Meniskus-OP), Brand(Knorpelschaden im Knie)

Viktoria Berlin: Nehrig (Achillessehnenprobleme), Lucas Falcao (Oberschenkelprobleme), Beyreuther (erkrankt)

Nach Corona-Fällen sind einige Spieler, wie Kapitän Christoph Menz, zwar wieder gesund, aber so Trainer Toku "fit ist etwas anderes". Er will die Akteure behutsam aufbauen.

Was sagen die Zwickauer?

Trainer Joe Enochs: "Dass wir gegen Osnabrück in der 2. Hälfte ein kleines bisschen zurückgekommen sind, gibt uns Mut für die Zukunft. Aber wenn wir so eine erste Halbzeit jetzt in Berlin spielen, dann kriegen wir auch Gegentore. Wir müssen zurückfinden zu unseren alten Stärken. Wir sind in einer gefährlichen Situation. Wir haben immer vor dieser Situation gewarnt. Dass wir bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Ich bin mir aufgrund der zweiten Halbzeit sicher, dass wir uns in Berlin nicht verstecken werden und dass wir in Berlin von Anfang an ein anderes Gesicht zeigen werden."

Sportchef Toni Wachsmuth bei bild.de: "Wir haben fünf der letzten sechs Spiele verloren und uns dadurch in so eine ernste Situation manövriert. Wir sind selbst schuld, dass das Spiel in Berlin plötzlich so einen wichtigen Charakter bekommt. Jetzt sind alle in der Pflicht, am Mittwoch ein anderes Gesicht zu zeigen und 90 Minuten konzentriert zu agieren." Toni Wachsmuth Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was sagt Viktoria?

Trainer Farat Toku: "Im Prinzip ist es egal, wer kommt. Wir müssen die individuellen Fehler abstellen und mehr Zielstrebigkeit zum Tor an den Tag legen. Ich bin seit einer Woche hier. Was davor war, zählt nicht. Wir haben in zwei Spielen einmal Remis gespielt und einmal verloren. Gegen Havelse hat das Matchglück gefehlt. Und wenn wir gegen 1860 den Anschlusstreffer erzielen, kann das Spiel auch anders ausgehen."

Wer fehlt Viktoria Berlin?

Spielmacher Tolgay Cigerci verließ den Klub nach 14 Torbeteiligungen in 14 Einsätzen in Richtung des türkischen Zweitligisten Samsunspor. Viktoria erhielt eine Ablöse, holte aber keinen Ersatz, zum Bedauern von Ex-Trainer Benedetto Muzzicato. Cigerci fehlt dem Team in der Offensive enorm. Tolgay Cigerci Bildrechte: IMAGO / pmk

Wie lief das Hinspiel?