Nach einem ordentlichen Auftakt in die Saison markierte ausgerechnet das Hinspiel gegen den TSV Havelse (1:2) am 15. Spieltag einen Wendepunkt für den Halleschen FC. Es folgten unruhige Wochen inklusive Trainerwechsel. Neun Spiele blieb der HFC in Folge ohne eigenen Sieg (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen), ehe Mitte Februar ein Befreiungsschlag mit drei Siegen in Serie gelang. Zuletzt zeigten die Hallenser durchwachsene Leistungen. Auf einen knappen 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg II folgte eine enttäuschende Niederlage gegen den MSV Duisburg (1:2). Überhaupt ist fehlende Konstanz das Hauptproblem der Saalestädter in der laufenden Saison. Trainer André Meyer begründet dies auch mit der personellen Lage. „Wir hatten viele Ausfälle und dadurch wenig Stabilität in unserer Startelf. Im Februar hatten wir eine Situation in der wir in drei, vier Spielen mit derselben Aufstellung starten konnten. Das merkt man auf dem Platz. Aktuell haben wir die Situation nicht.“