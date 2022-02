Investor will auch bei Abstieg bleiben

Positive Signale gibt es immerhin von Investor Zeljko Karajica. Der kündigte in der "BZ" an, auch im Falle eines Abstiegs bei der Stange zu bleiben. Karajica hatte Viktoria im Winter 2019 nach der Insolvenz-Anmeldung vor dem Absturz bewahrt und maßgeblichen Anteil am Aufstieg im letzten Sommer.

Viktoria sucht neuen Cheftrainer

Aufstiegstrainer Benedetto Muzzicato wurde entlassen. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner Der Verein versucht indes alles, um den drohenden Abstieg zu verhindern. So wurde Aufstiegstrainer Benedetto Muzzicato nach der 0:2-Niederlage in Wiesbaden am 20. Februar entlassen. Interimstrainer David Pietrzyk ließ vergangene Woche viel trainieren, ließ gegen Freiburg gleich sechs Mal in der Startelf rotieren. Der Erfolg blieb vorerst aus. Auch ein neuer Cheftrainer ist bisher noch nicht in Sicht.

Meyer holt HFC (vorerst) aus dem Keller

Dass ein Trainerwechsel der Mannschaft einen Impuls geben kann, beweist der Hallesche FC. André Meyer, der Ende Dezember den glücklosen Florian Schnorrenberg ersetzt hatte, holte die Saalestädter mit drei Siegen in Folge vorerst aus dem Keller, auch wenn das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Wochenende mit 1:2 verlorenging. Meyer kritisierte nach der Partie, dass seine Mannschaft vom Weg abgekommen sei, die Kontrolle verloren gegangen sei. Vor dem großen Sachsen-Anhalt-Duell am kommenden Samstag beim 1. FC Magdeburg (Live im TV und in der „SpiO“-App) wäre eine Dreier im Nachholer gegen Viktoria Berlin enorm wichtig.

Die letzten fünf Spiele