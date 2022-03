Türkgücü München steht vor dem 31. Spieltag in der 3. Liga mit 21 Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Doch die schon eingerechneten elf Punkte Abzug sind noch nicht komplett rechtskräftig. Darauf machte der Deutsche Fußball-Bund aufmerksam. In einer Mitteilung heißt es, dass Türkgücü wegen eines Auflagenverstoßes zwei Punkte abgezogen werden. Das sei rechtskräftig, weil der Verein dagegen im Rahmen der festgelegten Frist keinen weiteren Einspruch eingelegt hat.

Hasan Kivran Bildrechte: imago images / kolbert-press

Anders verhält es sich mit den neun Punkten, die wegen des Insolvenzantrags in der laufenden Saison abgezogen wurden. "Gegen diese Sanktion hat der Klub fristgerecht Beschwerde beim DFB-Präsidium eingelegt, das darüber nun als nächste Instanz entscheiden muss", heißt es in der Mitteilung. Grundlage für diesen Abzug ist Paragraph sechs Nummer sechs der Spielordnung. Dort steht, dass ein Klub mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens automatisch neun Punkte für die erste Mannschaft abgezogen bekommt. Maßgeblich hierfür sei dafür also nicht Insolvenzantrag. Türkgücü München bleibt somit vorerst Tabellenletzter.