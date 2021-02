Und "Festus" analysierte den blutleeren Auftritt des FCM so: "Das Spiel dieser 'Mannschaft' war eine schallende Ohrfeige für jeden FCM-Fan. Vom Aufsteiger vorgeführt, ohne jegliche Chance. Gegen den besten Angriff der Liga mit einer Dreierkette von ohnehin schon total verunsicherten Spielern zu agieren, war glatter Selbstmord. Was hat sich der Trainer dabei wohl gedacht?" Die taktische Variante, gegen einen Dreier-Sturm mit einer Dreier-Kette zu agieren, verstand unter den Usern niemand. "Hochstehendes Offensivspiel mit der schlechtesten Offensive der Liga? Das war Arbeitsverweigerung!!!", so "MLink Berlin".