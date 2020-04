Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) hat die Darstellungen von Fußball-Anhängern als Gefahr für Spiele ohne Zuschauer in den Stadien kritisiert. "Unabhängig der Entscheidung, ob es Geisterspiele geben wird oder nicht, ist es sicherlich nicht zielführend, Zukunftsszenarien zu konstruieren, die tendenziell in eine Richtung gehen: Vorverurteilung einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe", heißt es in einer Stellungnahme der BAG. "Niemand kann im Moment sagen, wie es im Fußballgeschäft weitergehen wird. Alle interessierten Parteien warten auf die behördlichen Entscheidungen."