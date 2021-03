Die Partie des 1. FC Magdeburg beim FC Bayern München II am Samstag (13.03.) findet nicht wie ursprünglich geplant im Stadion an der Grünwalder Straße statt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag (09.03.) mitteilte, wird die Partie stattdessen auf dem Campus des deutschen Rekordmeisters ausgetragen.