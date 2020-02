FC Bayern II: Supersturm und Wackelabwehr

Schwer wird die Aufgabe für den Chemnitzer FC gegen die Zweitvertretung des FC Bayern allemal. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß holte in den letzten fünf Spielen 13 Punkte, letzte Woche schickte sie den Halleschen FC mit 6:1 nach Hause. "Wir haben im Moment einen Lauf und eine brutale Effektivität an den Tag gelegt. Die Jungs haben ihre enorme individuelle Klasse gezeigt", frohlockte der FCB-Coach danach in der Münchner "tz". Die Bayern sind neben Duisburg eh die Torfabrik der Liga und haben bisher 49 Treffer auf dem Pluskonto. Allerdings ist die Abwehr ein Unsicherheitsfaktor und wackelte bisher gewaltig. 45 Gegentore sind ein Beleg dafür.