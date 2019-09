Demnach gehören Ole Käuper, Kilian Pagliuca und Marian Sarr ab sofort nicht mehr dem Team von Lukas Kwasniok an. FCC-Geschäftsführer Chris Förster: "Unser Trainer hat diese Entscheidung getroffen, da die drei Spieler bisher die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnten. Sie gehören ab sofort und vorerst bis zur Winterpause unserem Oberligateam an. Dann wird man sich nochmals zusammensetzen. Die Tür zurück zur 1. Mannschaft ist für die drei Spieler also nicht zu, sondern bleibt offen." Der 23-jährige Pagliuca (vom FC Zürich), der 22 Jahre alte Käuper (ausgeliehen von Werder Bremen) sowie der 24-jährige Sarr (vom VfR Aalen) waren erst im Sommer ins Paradies gewechselt.