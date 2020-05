Fußball | 3. Liga Jena empfängt Chemnitz zum "Heimspiel" in Würzburg

Hauptinhalt

Was am Dienstag schon durchsickerte, ist nun offiziell: Wegen der Corona-bedingten Sperrung des heimischen Ernst-Abbe-Sportfeldes muss Carl Zeiss Jena sein Heimspiel gegen den Chemnitzer FC nun in Würzburg austragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.