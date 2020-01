Der Ex-Darmstädter bringt die Erfahrung von 60 Bundesliga-Spielen sowie 81 Zweitliga-Partien mit. Vor einem Jahr wechselte Sulu zu Samsunspor in die dritte türkische Liga, löste seinen Vertrag aber Anfang des Jahres auf. Sulu soll jetzt die anfällige Jenaer Abwehr, die in 21 Spielen 47 Gegentore hinnehmen musste, stabilisieren. Trainer Rico Schmitt freut sich auf den dritten Winter-Neuzugang: "Er ist ein robuster Spieler, bringt Mentalität und viel Erfahrung mit, kennt Abstiegskampf und ist einer, von dem wir uns versprechen, dass er unserer Mannschaft mit dieser Erfahrung helfen und Stabilität geben wird." In seinen besten Zeiten war Sulu Kapitän in Darmstadt und war mit sechs Kopfballtreffern der erfolgreichste Innenverteidiger Europas. In Darmstadt, wo er lange mit Aues Trainer Dirk Schuster zusammen arbeitete, ist er Ehrenspielführer.