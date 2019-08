Der MDR hat am Sonntag-Morgen Chris Förster, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, zu einem exklusiven Telefon-Interview erreicht. Der 45-Jährige sieht die Leistung der Mannschaft kritisch, hält aber weiterhin zu Kwasniok: „Wir vertrauen Lukas Kwasniok und glauben weiterhin daran, dass es ihm gelingt an den verbleibenden 32 Spieltagen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Nichtsdestrotz müssen uns aber auch eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben. Wir haben viele Spieler geholt, die fußballerisch ihre Klasse schon unter Beweis gestellt haben. Jetzt heißt es für alle, die 3. Liga anzunehmen und mit Herz und Mentalität alles reinzuhauen. Denn, dass wir eine Einheit waren, hat in der vergangenen Saison dazu geführt, dass wir die Klasse gehalten haben.“

FCC-Geschäftsführer Chris Förster Bildrechte: imago/Christoph Worsch