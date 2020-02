Rico Schmitt ist nicht mehr Trainer des FC Carl Zeiss Jena. Wie der Verein bekanntgab, wurde der 51-Jährige am Mittwochnachmittag in einem persönlichen Gespräch davon unterrichtet. Die Gründe wurden nicht genannt. Offenbar stimmte die "Chemie" zwischen Schmitt und der Mannschaft nicht mehr. Diese Vermutung hatten bereits "Bild" und die "Ostthüringer Zeitung" geäußert – eine MDR-Recherche bestätigte das .

Der bisherige Co-Trainer René Klingbeil übernimmt als Interimstrainer für die kommenden zwei bis drei Spiele. Ein neuer Coach soll bereits einen möglichen Neuanfang in der Regionalliga vorantreiben. Schmitt hatte Jena am 8. Oktober 2019 übernommen, bereits damals stand der Klub am Tabellenende. Vor dem Spiel gegen den FSV Zwickau am Montag hat der FCC zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.