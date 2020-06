Jena versteckte sich diesmal nicht in der ersten Halbzeit, sondern hielt munter dagegen. Zwar hatten die Würzburger zunächst durch Dominic Baumann die besseren Chancen, doch mit fortschreitender Spieldauer erarbeitete sich die Mannschaft von Teamchef René Klingbeil selbst gute Möglichkeiten. Die Führung in der 45. Minute kam zwar überraschend, gänzlich unverdient war sie allerdings nicht. Nach dem Wechsel verstärkte Würzburg den Druck und kam folgerichtig zum Ausgleich. Doch unmittelbar danach hatten Joy-Lance Mickels (57.) und Jannis Kübler (58.) erstklassige Chancen zur erneuten Führung. Als Würzburg selbst in Führung ging, gab es kein Aufstecken bei den Thüringern, was mit dem Ausgleich belohnt wurde. Doch als die Kräfte der Jenaer nachließen, kamen die Kickers noch zu den späten Treffern. FC Carl Zeiss Jena erzielt das Tor zum 2:2. Bildrechte: imago images/foto2press

Stimmen zum Spiel

Daniele Gabriele (Mittelfeldspieler Jena bei Magenta Sport): "Wir haben es gut gemacht, wir sind gut ins Spiel reingekommen. Wir müssen sogar noch früher das 1:0 machen, haben Riesen-Chancen ausgelassen. Dann gehen wir verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit, wenn die draufdrücken, da haben wir uns schwer getan. Trotz alledem müssen wir einen Punkt mitnehmen, nachdem wir um die 80. Minute herum das 2:2 machen. 4:2 klingt am Ende deutlich. So deutlich war es nicht. Ich will das nicht auf die Reisestrapazen schieben. Aber wir haben viel durchgemacht, die letzten Tage. Jeder einzelne Spieler ist in der Pflicht, jeder muss liefern, jeder muss schauen, dass er in der kommenden Saison ein Arbeitspapier hat. Darum geht es und das hat jeder verinnerlicht."

Das sagten die Trainer

René Klingbeil (Jena bei Magenta Sport): "Aktuell ist es sehr sehr bitter. Wenn Du gegen eine sehr gute Mannschaft mit 1:0 in die Halbzeit gehst, und es einfach nicht zu Ende bringst, dann ist das schon sehr schade. Wir investieren so viel in die erste Halbzeit und auch in den Anfang der zweiten Halbzeit. Ich weiß dann nicht woran es liegt, dass uns dieser Killerinstinkt fehlt. Wir haben uns vor dem Spiel auch fest vorgenommen, dass wir mal die Null halten. Aktuell ist es sehr bitter, obwohl ich sagen muss, dass die Jungs über weite Strecken des Spiels das sehr ordentlich gemacht haben. Du stehst am Ende wieder da und musst dem Gegner gratulieren. Das ist manchmal schon sehr hart. Es ist doch klar, bei dem Mammutprogramm, bei der ganzen Fahrerei, ich weiß noch nicht mal, ob wir am Wochenende zu Hause spielen. Vielleicht müssen wir uns wieder in den Bus setzen. Das ist alles sehr fraglich. Aber so ist es nun mal aktuell."