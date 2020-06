Wohl noch am heutigen Mittwoch (3. Juni) wird laut OTZ eine offizielle Entscheidung erwartet, wohin der FCC abermals umzieht. Nach MDR-Informationen findet auch die Partie gegen Kaiserslautern im Würzburger Stadion am Dallenberg, die heutige "Flyeralarm Arena", statt. Dort musste das abgeschlagene Tabellenschlusslicht bereits den Wiederanpfiff der 3. Liga am vergangenen Wochenende gegen den Chemnitzer FC (0:1) austragen. Die Blau-Gelb-Weißen hatten zuvor vergeblich sechs andere Spielstättenbetreiber angefragt.



Zwar wären die aktuell geltenden Thüringer Corona-Bestimmungen bereits an diesem Freitag (5. Juni) ausgelaufen, allerdings habe das Landeskabinett die neu geplante Verordnung noch nicht verabschiedet, weshalb die aktuelle Regelung um eine Woche verlängert werde, bestätigte der Thüringer Regierungssprecher Günter Kolodziej auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN. Die Mannschaft von Teamchef René Klingbeil bestreitet derweil noch am Mittwochabend ihr reguläres Auswärtsspiel bei Tabellenführer MSV Duisburg (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).