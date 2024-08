Hiobsbotschaft beim FC Erzgebirge Aue kurz vor dem zweiten Saisonspiel: Mittelfeldspieler Can Özkan zog sich einen Kreuzbandriss im Knie zu und fällt lange aus. "Das ist eine sehr traurige Sache", sagte Aue-Coach Pavel Dotchev am Donnerstag (08.08.2024) auf der Pressekonferenz der Auer vor dem Spiel am Samstag (10.08.2024, 14 Uhr, im Ticker und komplett live sehen im TV und Livestream) beim VfL Osnabrück.