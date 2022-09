Aus dem einen Spiel will er aber nicht sofort eine Stammplatz-Garantie ableiten. "Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Es war wichtig, mal wieder ein Spiel bestreiten zu können", so Männel. Gegen Eilenburg sei es zunächst einmal darum gegangen, das Spiel erfolgreich zu bestreiten: "Alles weitere wird sich dann in den nächsten Tagen zeigen." Auch, ob er gegen Meppen (Fr., 30.09, ab 19 Uhr im Liveticker) direkt in der Liga wieder zum Einsatz kommt, ließ er offen. Darüber wolle man sich in der Woche "Gedanken machen".