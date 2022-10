Der Treffer von Nazarov am Freitagabend war nicht nur besonders schön, sondern auch besonders wichtig. Das 2:0 kurz vor der Pause war die Aktion, die Nazarov und ganz Aue gebraucht haben. "Ich wusste schon, wo der Ball in der Luft war, entweder schieße ich den auf den Parkplatz oder in den Winkel. Hätte ich den auf den Parkplatz geschossen, hätten alle wieder gelacht." Der Ball schlug ein und brachte Aue auf die Siegerstraße. Am Ende feierte der Kumpelverein seinen ersten Sieg in dieser Saison.