So war es auch verständlich, dass Interimstrainer Carsten Müller in seiner Analyse vor allem an die Fans dachte. "Wir müssen in Vorleistung gehen und mit unserer Arbeit auf dem Platz das Vertrauen der Zuschauer zurückgewinnen. Es war nicht alles gut, aber die Jungs haben die Leidenschaft an den Tag gelegt, die wir brauchen, um Spiele gewinnen zu können", sagte der 50-Jährige.