Die Partie begann auf dem seifigen Untergrund abwartend. Dann wurde deutlich: Der Gast hatte nicht vor, sich hier zu verstecken. Der Neuling machte ordentlich Betrieb. Aue musste aufpassen nicht in Rückstand zu geraten. FCE-Schlussmann Martin Männel konnte einen scharfen Schuss von halbrechts von Eroll Zejnullahu nur abklatschen, zum Glück kam kein Nachschuss zustande (17.). Zwei Minuten schob Bayreuths Top-Torjäger Alexander Nollenberger die Kugel nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

Dann klingelte es: Aber auf der anderen Seite. Nach Doppelpass mit Dimitrij Nazarov konnte sich Antonio Jonjic durchsetzen und ins kurze Eck vollenden (23.). Der Außenseiter ließ sich nicht entmutigen: Männel musste in höchster Not weit draußen retten (32.), dann ging es über links, aber in der Mitte fanden die Gäste keinen Abnehmer (34.). Aue machte es besser. Die Ecke nach einem Konter zirkelte Nazarov von rechts auf Marco Schikora. Der Ex-Zwickauer pfefferte den Ball volley Richtung, wo Korbinian Burger finalisierte (38.). Schon beim 1:0 bei Dortmund II hatte Schikora mit seinem Goldenen Tor seine Schussstärke gezeigt.