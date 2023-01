Fußball | 3. Liga FC Erzgebirge: Gegen Bayreuth den Ingolstadt-Sieg veredeln

Hauptinhalt

19. Spieltag, live am Samstag ab 14:00 Uhr im MDR Fernsehen

Erzgebirge Aue will im Kampf gegen den Abstieg in der 3. Fußball-Liga nachlegen. Nach dem Erfolg zum Restart in Ingolstadt geht es am Samstag gegen Neuling Bayreuth. Zuletzt gab es einige Wechsel zwischen beiden Klubs.