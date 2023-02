Der Matchwinner war beim 2:1 am Sonntag (26.02.2023) gegen den 1. FC Saarbrücken in der 89. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Gegenspieler Marcel Gaus den Ball an den Kopf geworfen hatte. Der DFB wertete die Aktion als Tätlichkeit in einem leichteren Fall. Aue hat dem Urteil zugestimmt.

