Bei den Top-Scorern der Liga gibt es keinen Spieler, der bislang dominanter war als Magdebrugs Baris Atik. Der 27-Jährige führt die Scorer-Liste mit 13 Toren und 13 Vorlagen deutlich an. Auch Luca Schuler spielt mit zehn Toren eine starke Saison. Hinzu kommen Jason Ceka und Connor Krempicki, die jeweils fünf Treffer zur starken Torausbeite der Elbestädter beisteuern. Bei Kaiserslautern steht ein alter Bekannter aus mitteldeutscher Sicht im Fokus. Ex-HFC-Knipser Terrence Boyd spielt seit dem Winter in der Pfalz und führt die Torschützenliste mit neun Treffern an. Dahinter kommt mit Philipp Hercher ein Mann, der hauptamtlich die rechte Seite beackert. Dennoch steht er mit fünf Toren und fünf Vorlagen weit vorn in der FCK-Scorerliste.