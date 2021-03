Fußball | 3. Liga Zwickau-Partie in Kaiserslautern kurzfristig abgesagt

28. Spieltag

Der FSV Zwickau hat bei Spielen im Südwesten der Republik einfach kein Glück - nicht was die Ergebnisse betrifft, sondern die Platzverhältnisse. So musste das Spiel in Kaiserslautern kurzfristig abgesagt werden.