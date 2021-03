Für den FSV Zwickau gab es am Samstag (13.03.) die zweite Spielabsage innerhalb von wenigen Wochen. Beide Male war es vor Auswärtsspielen im Südwesten der Republik und beide Mal aufgrund von schlechter Witterung bzw. den entsprechend schlechten Platzverhältnissen. "Das hatte so ein bisschen was von "Täglich grüßt das Murmeltier" als wir auf dem Platz waren. Aber wir konnten es dann nicht mehr ändern. Es ist einfach mega bitter", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth im Interview mit "Sport im Osten" zur erneuten Absage.