Um dem deutschen Winterwetter zu entgehen, ist Spitzenreiter 1. FC Magdeburg für die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 3. Liga in die Türkei gereist. Aber auch in Side sind die Bedingungen alles andere als optimal, es regnet in Strömen. Mittelfeldmann Andreas Müller macht das nichts aus, wie er am Donnerstag im "SpiO"-Talk berichtete: "Es wäre nur ärgerlich, wenn die Plätze überflutet werden und wir abreisen müssen."

In der Rückrunde wolle man jedes Spiel gewinnen, so der 21-jährige Stammspieler, der 19 von 20 möglichen Punktspielen von Beginn an bestritt und nur das 1:1 in Zwickau aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre verpasste. Das gilt auch für die Testspiele im Trainingslager. Nach dem 3:2-Sieg gegen den belgischen Zweitligisten Royal Exelsior Virton steht am Samstag ein Spiel gegen Ligakonkurrent Waldhof Mannheim an, den der FCM in der Liga am letzten Spieltag vor der Winterpause mit 3:0 demontiert hatte.