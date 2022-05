Niedung kommt aus der Fanszene des FCM, stand selbst im Block U, den er laut eigener Aussage aber auch immer wieder mit einem kritischen Blick betrachtet hat. Er hat an Choreografien mitgewirkt und ist auch in den Amateurzeiten des FCM stets mit auf Reisen gewesen. Bei seiner erstmaligen Wahl in das Gremium sollte er als neues Bindeglied zwischen den Fans und dem Verein dienen. Das Verhältnis zwischen beiden Seiten war damals aufgrund der Ausgliederungsgedanken etwas angespannt.

Der gelernte IT-Techniker hat den schwierigen Spagat, Fans und Verein zufriedenzustellen, trotz viel Gegenwind in der Anfangszeit ordentlich gemeistert und wurde entsprechend wiedergewählt. Auch wenn es "teilweise grenzwertig" war, was in den sozialen Medien über ihn geschrieben wurde, wie Niedung erklärt. Trotz oder gerade wegen aller Schwierigkeiten, die er gemeistert hat, gilt als sehr glaubwürdig und besitzt noch immer sehr gute Kontakte in die Fanszene, die ihn als "einen von uns" sieht.