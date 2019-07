In einer Wertung der DFL zu Einsatzminuten von Nachwuchsspielern der so genannten "Local Player"-Kategorie in der 1. und 2. Liga belegten die Magdeburger den dritten Platz. Beim FCM erhielten die Nachwuchsspieler in der vergangenen Saison 8.273 Einsatzminuten. Mehr U23-"Local Player" standen nur bei Erstligist Bayer Leverkusen (9.697 Minuten, 1,32 Mio. Euro Prämie) und Zweitligist Holstein Kiel (9.354 Minuten, 1,13 Mio. Euro) auf dem Platz.