Fußball | 3. Liga FCM-Coach Wollitz: "Gerade jetzt brauchen wir Spieler, die Verantwortung übernehmen"

Hauptinhalt

Als eines der letzten Drittliga-Teams ist auch der 1. FC Magdeburg wieder ins reguläre Mannschaftstraining eingestiegen. Am Samstag folgt der Kaltstart gegen den 1. FC Kaiserslautern. Trainer Claus-Dieter Wollitz nahm seine Mannschaft in der Magdeburger "Volksstimme" in die Pflicht.