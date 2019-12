Stefan Krämer bei seinem letzten Spiel als FCM-Trainer in Braunschweig.

"Die Aufgabe beim 1. FC Magdeburg stellt eine große Herausforderung dar, auf die ich mich freue", sagte Wollitz - sicher auch mit Blick auf die hohen Ambitionen des Vereins, der nach einer enttäuschenden Hinrunde nur auf Platz zwölf der Drittliga-Tabelle steht: "Es bleibt nicht viel Zeit, bis die Liga wieder startet, und es liegt viel Arbeit vor uns. Ich will die Mannschaft und alle Personen drumherum schnellstmöglich kennen lernen."

Erst am Sonntag hatte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik trotz eines 2:2-Remis zum Hinrunden-Abschluss bei Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig die "Entwicklungsziele gefährdet" gesehen, der Verein hatte Krämer nach nur sechs Siegen aus 20 Spielen von seinen Aufgaben entbunden. Nun hofft Kallnik, dass die Leistungskurve mit dem "sehr erfahrenen" Wollitz wieder nach oben geht: "Mit Blick auf die nahende Rückrunde in der 3. Liga soll er unsere Spieler schnellstmöglich kennen lernen und die Vorbereitungszeit entsprechend nutzen können."

Wollitz, der nach einer bewegenden Spielerkarriere neben Cottbus auch schon in Uerdingen, Osnabrück und bei Viktoria Köln als Coach tätig war, wird am 2. Januar zum Trainingsauftakt des FCM vor der Drittliga-Rückrunde seine erste Einheit leiten. An diesem Tag wird der Verein den neuen Cheftrainer auch offiziell vorstellen.