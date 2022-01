Die beiden 18-Jährigen waren bereits mit im Trainingslager in der Türkei und zuvor schon regelmäßiger Trainingsgast. "Beide sollen gezielt an das Profiteam herangeführt werden und mittelfristig den dauerhaften Sprung schaffen". Kruth bestritt für den FCM sieben Partien in der U-19-Bundesliga. Zudem stand er bei zwei Pflichtspielen für die Profis zwischen den Pfosten – im Landespokal beim 5:0 in Haldensleben und beim 2:0 in Amsdorf.