Aufatmen beim 1. FC Magdeburg: Die Drittliga-Elf von Trainer Thomas Hoßmang ist eine Woche nach einem positiven Corona-Befund eines Spielers am Dienstag (18.08.2020) in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie der Verein bekannt gab, war die dritte Testreihe komplett negativ. Vom Gesundheitsamt Magdeburg gab es daraufhin grünes Licht für ein gemeinsames Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der positiv auf das Corona-Virus getestete Spieler befindet sich weiterhin in häuslicher Quarantäne, ist laut Verein aber wohlauf und zeigt keinerlei Symptome. Nach dem positiven Fall wurde die Mannschaft innerhalb von sechs Tagen drei Mal auf das Virus getestet. Die geplante vierte Testreihe findet am Mittwoch (19.08.2020) im Universitätsklinikum Magdeburg statt.

Die 3. Liga am Wochenende vom 18. bis 21. September in die neue Spielzeit. Den genauen Spielplan will der Deutsche Fußballbund am Dienstag veröffentlichen. Der 1. FC Magdeburg ist bereits am Wochenende vor dem Ligastart im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt 98 gefordert.