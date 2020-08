Nach einem Covid-19-Fall beim 1. FC Magdeburg ist auch die zweite Corona-Testreihe negativ ausgefallen. Das teilte der FCM am Sonnabend (15.08.2020) mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Magdeburg darf das Team von Coach Thomas Hoßmang daher nun in Kleingruppen unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren.

Die Testung wurde erneut am Universitätsklinikum Magdeburg durchgeführt und umfasste das gesamte Drittliga-Team inklusive Trainerstab und Betreuer. Die dritte Testreihe findet am kommenden Montag statt, dazu ist eine weitere Testung für Mittwoch geplant.



Neuzugang Luka Sliskovic, der planmäßig zum FCM stößt und bislang nicht mit der Mannschaft trainierte, hat sich bereits vor wenigen Tagen einem Corona-Test in der Schweiz unterzogen (das Ergebnis fiel negativ aus) und wird am kommenden Montag ebenfalls getestet.