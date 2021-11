Die organisierte Fanszene des 1. FC Magdeburg wird den Fußball-Drittligisten vorerst nicht mehr lautstark und organisiert unterstützen. Wie der "Block U" in einer am Montag (22.11.2021) veröffentlichten Mitteilung bekannt gab, entspräche "ein organisiertes Auftreten im Stadion nicht unserem Verständnis von Verantwortung".

Die Fans nennen zwei Gründe für ihren Schritt: "Leider müssen wir nun aber feststellen, dass die neuesten Bestrebungen in Sachsen-Anhalt zur Eindämmung der Pandemie eine organisierte Stimmung nicht mehr zulassen werden", heißt es zum einen. Zum anderen, "bedeutet ein möglichst breiter Konsens für uns auch, dass wir den intern immer lauter werdenden Stimmen ein Gehör schenken, welche Fußballspiele als Massenveranstaltungen unter den aktuellen Begebenheiten als unpassend empfinden".

Man sei bemüht, "irgendwie den Spagat zwischen Gesundheit, Stimmung, politischen Rahmenbedingungen und moralischer Verantwortung hinzubekommen" und habe sich daher entschlossen, vorerst auf organisierte Unterstützung der Mannschaft im Stadion zu verzichten. Zudem heißt es: "Möge jeder Clubfan für sich entscheiden, ob er einen Stadionbesuch für sich verantworten kann, ob er sich an die vorgeschriebenen Hygienebestimmungen hält und ob er Stimmung im Stadion machen möchte."

Der 1. FCM ist aktuell Spitzenreiter in der 3. Liga, das nächste Heimspiel ist für das kommende Wochenende geplant. Am Samstag (20.11.2021) soll es zum Topspiel gegen Eintracht Braunschweig kommen. Zuletzt hatte es mehrere Corona-Fälle beim FCM gegeben, der Klub war erst am Montag (22.11.2021) ins Training zurückgekehrt.