Der 1. FC Magdeburg hat Florian Kath fest vom SC Freiburg verpflichtet. Das teilten die Blau-Weißen am Donnerstag mit, äußerten sich aber nicht zur Vertragslänge. Der Offensivspieler wurde erstmals in der Spielzeit 2016/17 von den Breisgauern ausgeliehen, auch in der Vorsaison spielte der 26-Jährige auf Leihbasis im FCM-Trikot.

Schork: "Wichtig ist, dass er gesund bleibt"

Kath erzielte beim jüngsten 3:2-Erfolg über den Halleschen FC ein Tor. Bildrechte: imago images/Christian Schroedte "Florian hat mit seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke in den letzten Saisonwochen gezeigt, wie wertvoll er für unser Team sein kann. Deshalb freue ich mich, dass er uns erhalten bleibt", so Trainer Christian Titz.

Aufgrund einer langwierigen Verletzung brachte es der 26-Jährige in der vergangenen Saison lediglich auf elf Pflichtspieleinsätze beim FCM, kam im Frühling jedoch immer besser in Fahrt und erzielte zudem den wichtigen Treffer zum 2:0 beim 3:2-Prestigesieg über den Halleschen FC im DFB-Pokalqualifikationsspiel.



"Wichtig ist vor allen Dingen, dass er gesund wird und bleibt, dann wird er unser Offensivspiel enorm beleben und auch für das eine oder andere Tor gut sein", so Sportdirektor Otmar Schork. Für den SCF bestritt Kath bis dato 25 Bundesligaspiele.



Nachwuchstorwart Schlitter verlängert

Nachwuchskeeper Tom Schlitter Bildrechte: imago images/Jan Huebner Auch Tom Schlitter wurde weiter an den Verein gebunden. Der 19 Jahre alte Torhüter kam im Sommer 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum des FCM und spielte 2019 in die U-19-Bundesligamannschaft. Der Rechtsfuß absolvierte insgesamt 19 Partien in der Junioren-Bundesliga und trainiert seit 2020 regelmäßig mit der Drittliga-Mannschaft. In der 3. Liga kam Schlitter bisher nicht zum Zug, saß jedoch in der abgelaufenen Saison 2020/2021 mehrfach auf der Ersatzbank.