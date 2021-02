Nach der Fan-Kritik haben sich Präsidium und Aufsichtsrat des 1. FC Magdeburg in einem Statement an die Vereinsmitglieder und Fans gewendet. In dem Schreiben versichert der Verein, die Forderung nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen zu haben. Außerdem habe man sich die Kritik der Anhänger zu Herzen genommen.