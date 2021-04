Drittligist 1. FC Magdeburg plant mit einem negativen Jahresergebnis für die kommende Saison. Das geht aus der ordentlichen Aufsichtsratssitzung der Spielbetriebs GmbH hervor vom 8. April hervor. Dabei ging es vor allem um die Freigabe der Wirtschaftspläne der kommenden Saison und der Spielzeit 2022/23 für den Spielbetrieb in der 3. Liga und Regionalliga. Nach einem intensiven Austausch über mehrere Stunden stimmte der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplänen mit Korrekturen zu, teilte der Verein am Montag mit.

Dieser Beschluss entspräche dem Wunsch aller Verantwortlichen, um in der kommenden Saison sportlich eine bessere Rolle zu spielen als in den vergangenen zwei Jahren. Die Umsetzung werde ausschließlich durch die vorhandenen finanziellen Reserven und das auch in der gegenwärtig für alle schwierigen Situation weiterhin vorhandene Engagement vieler Wirtschaftspartner ermöglicht. Dabei gehe man davon aus, dass in der kommenden Saison hoffentlich wieder Fans ins Stadion dürfen, der Zuschauerschnitt der vergangenen Jahre aber noch nicht wieder erreicht werde, so Petermann weiter.