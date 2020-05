Für diese Situation zieht Kallnik einen Vergleich heran: "Für uns fühlt sich das grad so an, als wenn der Staat sagt, alle Bars und Restaurants müssen öffnen, müssen Bier zapfen, müssen Essen kochen, es darf aber kein Gast kommen." Statt so schnell wie möglich den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, solle der Fußballverband die Vereine "finanziell schützen und nicht noch existenziell mehr belasten."