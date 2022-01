Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erarbeitete sich der FCM, bei dem auch Probespieler Ensar Arslan von Beginn an zum Einsatz kam, nach 15 Minuten ein leichtes Übergewicht. Die erste dicke Chance verbuchten aber die Belgier durch Masangu, der in der 37. Minute einen Schuss neben den rechten Pfosten setzte. Zwei Minuten später verfehlte Arslan den gegnerischen Kasten ebenfalls nur knapp. In der 40. Minute rettete U19-Keeper Noah Kruth mit einer starken Parade gegen Mouaddib den 0:0-Pausenstand.

In der zweiten Hälfte gingen die Belgier in einer Magdeburger Drangphase durch Aimery Pinga (50.) in Führung, die von Luca Schuler (69.) per Kopf ausgeglichen wurde. Zehn Minuten später ging Virton durch Joris Ahlinvi (79.) erneut in Front. In der 82. Minute hielt FCM-Keeper Dominik Reimann einen Foulelfmeter von Ayyoub Allach. Sekunden vor dem Abpfiff drehte der FCM aber noch die Partie. Zunächst traf Tobias Knop (90.) wiederum per Kopfball, ehe Jason Ceka mit dem letzten Angriff des Spiels noch das 3:2 gelang.