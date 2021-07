Mai was im letzten Sommer vom VfL Wolfsburg zum FCM gekommen, wo er in der Jugend bereits gespielt hatte. Nachdem er in der Hinrunde nur zu einem Einsatz kam, wurde Mai nach Halberstadt ausgeliehen. Wegen des Saisonabbruchs in der Regionalliga Nordost konnte er bei Germania aber nur Freundschaftsspiele absolvieren.



"Bei Holstein Kiel II hat er die Möglichkeit, Fuß zu fassen und dort Spielpraxis zu sammeln. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihn fest abzugeben. Wir wünschen Nico alles Gute und viel Erfolg", sagt Otmar Schork, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Magdeburg.