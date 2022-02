Magdeburgs Geschäftsführer Mario Kallnik erklärte: "Es ist wichtig, dass dieses Derby für alle im Free-TV empfangbar sein wird". Auch Halles Sportdirektor Ralf Minge freut sich, "dass unsere Fans, die in Magdeburg nicht live vor Ort sein können, mit ihrer Mannschaft von Zuhause aus mitfiebern können". Für die Partie werden 22.500 Zuschauer im Stadion des FCM erwartet.

Für die Magdeburger geht es auch um Wiedergutmachung. Im Hinspiel kassierte das Team von Christian Titz eine knappe 2:3-Niederlage. Auch die beiden Vergleiche in der Vorsaison hatte der HFC zu seinen Gunsten entschieden.

Tabellarisch trennen beide Teams vor dem 28. Spieltag allerdings Welten: Während der FCM vor seinem Duell mit den Würzburger Kickers mit 16 Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht, will der HFC (Platz 14) gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr im TV und Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) seinen Serie von vier ungeschlagenen Partien weiter ausbauen.