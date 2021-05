Sechelmann absolvierte in dieser Saison unter dem Ex-Jena-Coach Mark Zimmermann bisher 33 Spiele in der Regionalliga West und kam hierbei vorwiegend als linker Verteidiger zum Einsatz. Der Defensivspieler ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Für die Kölner kam er in zwei Jahren auf insgesamt 56 RegionalligaPartien, in denen er eine Vorlage verbuchte. Fußballerisch groß wurde Sechelmann bei Borussia Dortmund. Beim BVB durchlief er zahlreiche Nachwuchsmannschaften und wurde mit dem U-19-Team in der Saison 2016/17 Deutscher A-Jugend-Meister.