Der 59-Jährige Sander arbeitete zuletzt bei Regionalligist Budissa Bautzen, zuvor war er unter anderem in Jena und Koblenz. Sein größer Erfolg war der Bundesliga-Aufstieg mit Cottbus 2006 - damals mit Hoßmang als Assistent. Mit Koblenz stieg der gebürtige Quedlinburger 2016 in die Regionalliga auf und holte 2017 den Rheinland-Pokal. Sander sagt: "Magdeburg ist keine unbekannte Stadt für mich, ich bin in der Region geboren und regional verwurzelt. Es ist eine spannende und herausforderungsvolle Aufgabe, die jungen Spieler auf dem Weg in den Profibereich zu begleiten und zu entwickeln. Gleichzeitig möchten wir als Trainergespann bereit sein, Ansprechpartner für viele junge und entwicklungsfähige Trainer im Nachwuchsleistungszentrum zu sein. Ziel ist es, für eine gute Durchlässigkeit des NLZ zu sorgen, damit Magdeburger Jungs den Weg im Profibereich bestreiten können." Sein Co-Trainer wird Pascal Ibold (30), der bereits unter Mincu agierte.

Beim FC Energie folgte Petrik Sander (li.) auf Ikone Ede Geyer. Sein Assistent war Thomas Hoßmang. Bildrechte: imago images / Camera 4