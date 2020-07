Der 1,91 Meter große Schlussmann wurde am 18.01.1999 in Essen geboren und ist 21 Jahre alt. Über die Nachwuchsabteilungen von Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg schaffte Timon Weiner den Schritt in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04. Hier konnte er sich entwickeln und durchsetzen: in der U19-Junioren-Bundesliga absolvierte er 49 Partien. Im Sommer 2018 wechselte der groß gewachsene Torhüter an die Kieler Förde und unterschrieb einen Profivertrag bei Holstein Kiel. Für die Störche bestritt er insgesamt 46 Spiele in der Regionalliga Nord. In der 2. Liga stand Weiner in der vergangenen Saison vier Mal im Holstein-Kader. Seit März fiel er mit einer Kapselverletzung aus. Der beidfüßige Torwart wurde mehrfach in die Jugend-Nationalmannschaften berufen und kommt von der U15 bis zur U20 auf sieben Einsätze. Beim FCM kämpft er mit Morten Behrens um die Stammposition. Alexander Brunst verlässt den Verein.