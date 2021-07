Dominik Reimann bekommt Konkurrenz im Tor des 1. FC Magdeburg. Wie der Verein am Freitag (2. Juli) mitteilte, wurde Benjamin Leneis vom FC Augsburg ausgeliehen. Über die Laufzeit der Leihe machte der FCM keine Angaben. Der 22-Jährige trainiert seit vergangener Woche mit der Mannschaft und kam bereits in Testspielen zum Einsatz.

Leneis wechselte 2015 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg in die U-17-Mannschaft der Augsburger. Im Sommer 2018 gelang ihm der Sprung in die zweite Mannschaft. Ende Oktober unterschrieb er einen langfristigen Profivertrag. In dieser Zeit stand er einige Male im Bundesligakader, blieb aber ohne Einsatz. In der Regionalliga Bayern verbuchte der 1,95-Meter-Torhüter in den Spielzeiten 2018/19 und 2020/21 insgesamt 22 Spiele.