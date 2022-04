Mario Kallnik ist seit 2012 der starke Mann bei den Blau-Weißen, am 1. Januar 2016 wurde er offiziell zum Geschäftsführer berufen und war bis zu Schorks jüngster Berufung allein vertretungsberechtigt. Allerdings ist nun offen, wie lange er die Stelle noch inne haben wird. Denn der Vertrag mit dem langjährigen FCM-Profi und -Manager, der lange Zeit der starke Mann bei den Magdeburgern war, läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Die Gespräche laufen laut FCM-Führung. Allerdings nicht nur mit Kallnik.

Der 47-Jährige erklärte: "Es hat Anfang März ein Gespräch zwischen dem Präsidium und mir über meine Zukunft gegeben. Ich habe erklärt, dass ich grundsätzlich dazu bereit bin, meinen Vertrag zu verlängern. Aber die Voraussetzungen müssen passen. Deshalb ist es legitim, dass der Verein mit anderen Kandidaten spricht." Über die Berufung von Otmar Schork zum Geschäftsführer Sport habe er sich gefreut. "Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits in dieser Aufgabenverteilung gearbeitet und kommen in unseren Bereichen sehr gut voran", meinte Kallnik.