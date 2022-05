Seine Entscheidung sei "in den vergangenen Wochen gereift", sagte Kallnik am Montagnachmittag (2. Mai) auf MDR-Nachfrage. Der frühere Profi des FCM und BFC Dynamo war seit 2012 der starke Mann bei den Elbestädtern. Zunächst agierte er als ehrenamtliches Präsidiumsmitglied, am 1. Januar 2016 wurde er offiziell zum Geschäftsführer berufen und war bis zu Otmar Schorks jüngster Beförderung zum Sportgeschäftsführer allein vertretungsberechtigt. Nachdem der Europapokalsieger von 1974 nach der Wende in der sportlichen Versenkung verschwunden war, fallen unter Kallniks Ägide das erstmalige Erreichen des Profifußballs – der Drittliga-Aufstieg 2015 – sowie die beiden Aufstiege in die 2. Bundesliga 2018 und 2022.