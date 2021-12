Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg muss seine für den 9. Dezember geplante Mitgliederversammlung verschieben. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, haben sich Präsidium und Aufsichtsrat in gemeinsamer Abstimmung dazu entschlossen und tragen damit den hohen Corona-Fallzahlen in Deutschland Rechnung.