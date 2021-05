"Ich hatte zwei sehr schöne und erlebnisreiche Jahre in Magdeburg, in denen ich mich sportlich gut weiterentwickeln und dem FCM mit meinen Leistungen hoffentlich auch helfen konnte. Schweren Herzens habe ich mich nun entschlossen zu gehen, um die sportliche Herausforderung anzunehmen, in der 2. Liga zu spielen", wurde Behrens in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.



Behrens war 2019 aus der zweiten Mannschaft des Hamburger SV elbaufwärts zum damaligen Zweitliga-Absteiger FCM gewechselt und hat seitdem 66 Pflichtspiele im Dress der Blau-Weißen bestritten. Der Schlussmann hat nicht zuletzt maßgeblichen Anteil an der aktuellen Erfolgsserie. Ein einziges Gegentor kassierte der gebürtige Bad Segeberger in den vergangenen acht Drittligapartien. In der laufenden Spielzeit hat Behrens bislang keine einzige Pflichtspielminute verpasst und seinen Kasten dabei elf Mal sauber gehalten.