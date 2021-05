Dass Morten Behrens den 1. FC Magdeburg im Sommer verlässt und in die 2. Bundesliga wechselt , war bekannt. Jetzt wurde auch das "Geheimnis" um seinen neuen Arbeitgeber gelüftet. Der 24-Jährige schließt sich dem SV Darmstadt 98 an. Bei den Hessen unterschrieb der gebürtige Bad Segeberger einen Dreijahres-Vertrag. Behrens, der beim VfB Lübeck und dem Hamburger SV ausgebildet wurde, war vor zwei Jahren vom HSV zum FCM gekommen. Für die Blau-Weißen bestritt er 66 Pflichtspiele.

"Ich hatte zwei sehr schöne und erlebnisreiche Jahre in Magdeburg, in denen ich mich sportlich gut weiterentwickeln und dem FCM mit meinen Leistungen hoffentlich auch helfen konnte. Schweren Herzens habe ich mich nun entschlossen zu gehen, um die sportliche Herausforderung anzunehmen, in der 2. Liga zu spielen", wurde Behrens jüngst in einer Klubmitteilung zitierte.